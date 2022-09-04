Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

Bu arada kaleci Altay’a özel bir bölüm ayırmak isterim. Bir maçta bu kadar soğuk kalmış bir kaleci rakibin tek tehlikesini hem de iki postada kurtararak, övgüye hak kazandı. Tabii ki Fenerbahçe’de Ferdi de maçın adamı olma hakkını kimseye kaptırmadan korudu. Skor kısır kalmış olmasına rağmen Fenerbahçe’nin fiziksel üstünlüğü de dikkat çeken bir oluşumdu. (TÜRKİYE)