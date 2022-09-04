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Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek sezonun üçüncü galibiyetini aldı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi

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  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    MEHMET DEMİRKOL: HATASI AZ, ARTISI FAZLA

    Çağdaş Atan, Fenerbahçe’yi kanatlara yönlendirdi ve burayı da kalabalık tutmak istedi. Baskıdan da aynı driplingci oyuncularla çıkmak kolaylık olacaktı. Ama ne o baskıyı açabildiler ne de direkt akınları sorun çıkardı. İlk yarıda tam 6 kez ofsayta düşünce planın bir tarafı hiç çalışmadı. Geçen hafta Konyaspor’un da ilk yarıda 8 kez ofsayta düştüğünü unutmamak lazım
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    Ön taraf için de umut var. King-Pedro ikilisinin yeni forma heyecanıyla hafif bencillikleri ortadan kalktığında uyum ilginç olabilir. Fizik ve beceri anlamında birbirini tamamlayan özelliklere sahipler. Dün hatalar az, artılar fazlaydı. Oyuncular rotasyon sebebiyle az zamanda çok iş yapma paniğinden kurtulursa daha da iyi olur. (FANATİK)
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: ANTRENMAN GİBİYDİ

    Bir maç düşünün Kayserispor, F.Bahçe kalesine dakika 75'te gidiyor. Onda da gitmiyor, F.Bahçeli oyuncunun topu taca veya kornere atmama lüksünden pozisyon oluyor. Bu tip takımlar lige keyif değil eziyet veriyorlar. Düşünün 75. dakikaya kadar Kayserispor'un rakip kaleye şutu yok. Hani futbol seyretmek için veya lezzetli bir yemek için masaya oturursunuz da karşınıza rezalet bir yemek gelir.
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    Tamam, F.Bahçe fena olmayan bir pres yaptı ama Kayserispor da biraz futbol oynasın yahu! F.Bahçe için iyi bir antrenman maçı oldu. Zaman zaman 4-5 hatta 6 kişiyle pres yaptılar. Süresini biraz daha arttırmaları gerekir. (FOTOMAÇ)
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE ZORLANMADAN HEDEFİNE ULAŞTI

    Bu satırları yazmaya başladığımda 70’inci dakika geride kalmıştı. Maç 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle devam ediyordu ve Kayserispor’un bırakın şutu; rakip ceza sahasında 1 kez bile topla buluşmuşluğu yoktu.
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    Eldeki kadro gerçekten de çok geniş ama birlikte oynama alışkanlığı yakalamak daha önemli. 3 puan Fenerbahçe için değerli ancak şimdi sırada Dinamo Kiev için rövanş vakti. Kayserispor ve Çağdaş Atan ise unutmaları ve ders almaları gereken bir akşam geçirdi. (HÜRRİYET)
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ: EKSTRA KALİTE...

    Rakip 75 dakika kaleye şut çekemedi. İki "altı" numara (Arao-Crespo) takımı önde tuttular, topu çabuk geri kazandılar ve ön üçlüye (King-Pedroİrfan Can) pas opsiyonu oldular. İrfan Can "gizli" on numara gibiydi. Sağ kanat organizasyonlarında baş role geçti ama, merkezdeki oyun aklı rolüne geçti her fırsatta. King ve Pedro ilk yarıda ön taraf baskısını kusursuza yakın yaptılar. 
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    Pedro etrafındaki takım arkadaşlarına hep "sıcak" kalmalarını sağlayan tarzıyla, oyuna estetik getirdi. Attığı goldeki birleşik hareket bir tarafa, kendi golünün pasını da Arao üstünden hazırladı. Gerçekten "ekstra" kalite… (SABAH)
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN: ROTASYON GENİŞLETEN GALİBİYET

    Fenerbahçe istekli başladığı maçın ilk yarısında hemen her bölgede rakibinden üstündü, topa sahipti, pas hatalarını minimuma indiren, pozisyon bulan taraftı. Bunun sebebi Crespo ile Arao’nun hatta Peres’in çok iyi olması, Pedro’nun rakip stoperler arasındaki gir-çıkları çok iyi yapıp defansın dengesini bozması, İrfan Can farkı kadar transfer yapamadan başlamak zorunda kaldığı sezonda iyi işler yapan Kayserispor’un kontratak oyununu bırakıp geriden oyun kurma sevdasıydı.
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    Maçı kazanmak iyi de Kayserispor futbol oynadığı kısacık sürelerde bile zorlanan Fenerbahçe savunması kötü olmaya devam. Fenerbahçe Kayserispor maçıyla birlikte geçen hafta kaybettiği moralini, Pedro’yu, King’i kazandı Crespo’nun İrfan Can’ın, Ferdi’nin değerini anladı ki, bir de Batshuayi’yi ekleyin… Yaşasın rotasyon! (MİLLİYET)
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: PEDRO'NUN YANINDA ARDA KORKUTUCU OLUR

    Pedro henüz tam hazır değil. Fiziken güçlendiğinde çok katkı vereceğini gösterdi. Pedro ve Alioski en iyi transferler. Pedro'nun attıği gol birinci sınıf kaliteydi. Birleşik hareketleri ve gol vuruşu tam klastı. King'in golü de tam King'e uygun bir goldü.
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    İrfan iyi bir oyuncu. Ama sadece o değil; takımdaki herkesten daha kaliteli isim Arda Güler. Kesinlikle çoook daha fazla süre alması lazım. Bu sadece sözleşmesi gereği değil, kalitesi gereği. (HABERTÜRK)
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    KEMAL BELGİN: İLKEL RAKİBE AZ BİLE ATILDI

    Fenerbahçe, Konya kaybından sonra kendi sahasında yine sahaya o akşamdan altı oyuncu değiştirerek çıkmıştı. Bu fazla sayıdaki değişiklik Fenerbahçe’nin oyununu olumsuz etkileyecek miydi? Hayır etkilemedi çünkü Fenerbahçe karşısında son yıllarda bu kadar ilkel futbol oynayan bir takım, yani bu Kayserispor’u buluyordu.
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    Bu arada kaleci Altay’a özel bir bölüm ayırmak isterim. Bir maçta bu kadar soğuk kalmış bir kaleci rakibin tek tehlikesini hem de iki postada kurtararak, övgüye hak kazandı. Tabii ki Fenerbahçe’de Ferdi de maçın adamı olma hakkını kimseye kaptırmadan korudu. Skor kısır kalmış olmasına rağmen Fenerbahçe’nin fiziksel üstünlüğü de dikkat çeken bir oluşumdu. (TÜRKİYE)
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: ALİ PALABIYIK MÜKEMMELDİ

    Fenerbahçe için dün gece çok güzel bir gece oldu... Konya mağlubiyetinden sonra çok eleştirilen sarı-lacivertliler, farklı bir kadro ile sahaya çıktı ama oyunun her bölümünde etkili ve rakibi boğan tarzda bir futbol ortaya koydu.
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    Sarı-lacivertlilerin sıkıntısı bence gol atması değil, kolay ve acemice goller yemesiydi. Ama dün gece sadece attılar. Oyuncular iyi niyetli oynayınca hakemin de işi kolaylaşıyor. Ali Palabıyık mükemmel bir maç yönetti. Çıkardığı kartlar ve faul kararları yerinde, sakin ve oyunculara yaklaşımı kusursuzdu. (SABAH)
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: KADIKÖY'DE GUARDIOLA YANILGISI

    Çağdaş Atan, Jesus’un stratejisine gereğinden fazla odaklandı. Çağdaş Atan, ligin değerli teknik direktörlerinden biri. Ancak sıklıkla Guardiola için yapılan bir eleştiriyi dün de Çağdaş Atan’ın yanılgısıyla özdeşleştirdim ben. İngiliz spor medyası, Guardiola’yı sıklıkla “overthinking (yani bazı rakiplere gereğinden fazla kafa yorma)” ile suçlarlar.

     
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    Sanki dün de Çağdaş Atan, Jesus’un stratejisine çok fazla odaklanıp, kendi oyunundan tamamen feragat etmiş gibiydi. Çağdaş Hoca bu sezon Kayseri’de topa sahip olmaya çalışan, örerek hücum edebilen bir oyun geliştirmişti. Fenerbahçe’yse, 72’ye kadar rakip kaleye gidemeyen Kayseri’ye karşı en yüksek vitese çıkma gereği duymadan çekti fişi. (HÜRRİYET)
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: KAZANAN HER ZAMAN HAKLIDIR

    Fenerbahçe, taraftarının da büyük desteği ile coşkulu, yüksek tempolu ve önde baskılı bir ilk yarı sergiledi. Kayserispor ısrarla prese karşı sürekli geriden kısa paslarla çıkmayı tercih edince Fenerbahçe'ye üretkenlik için elverişli bir saha içi ortamı çıktı. Gol her an geliyorum diyordu; sonra da Joao Pedro'nun hazırlanışı ve yapılışı güzel golü ile skor avantajı yakalandı.
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

    'F.Bahçe'nin en önemli transferlerinden biri Joao Pedro olur' demiştim. Çünkü Cagliari'deki üç maçının tamamını televizyondan seyretmiştim. Tabii henüz kondisyon eksiği ve uyum sorunu var. Ama sürekli oynarsa çok faydalı olacaktır. Kayseri ise belki transfer yasağından oyuncu alamadı ama geçen sezondan oturmuş bir kadrosu var. Hem bireysel olarak hem de taktik olarak sınıfta kaldılar. (SABAH)
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları
  • "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

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