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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına Belçikalı VAR! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Fenerbahçe maçına Belçikalı VAR!

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Belçikalı hakem Bert Put oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:17
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        Fenerbahçe maçına Belçikalı VAR!
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

        Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakada 4. hakem Batuhan Kolak olacak. İki ekip arasındaki maçta VAR koltuğunda Bert Put oturacak, Abdullah Bora Özkara ise AVAR'da eşlik edecek.

        Ligde Adana Demirspor - Kasımpaşa arasında oynanan maçta VAR olarak İtalyan hakem Fabio Maresca, saat 16.00'da başlayacak Göztepe - Alanyaspor karşılaşmasında Polonyalı hakem Pawel Pskit görev alacak.

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