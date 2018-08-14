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"İlk maçta daha fazla gol bulabilselerdi, buraya daha rahat gelebilirlerdi. Şimdi durum biraz daha tehlikeli ama yine de Benfica, Fenerbahçe'den daha iyi bir takım olduğu için turu geçme şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum'' dedi.