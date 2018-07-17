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KAP BİLDİRİMİ DETAYLARI:

Fenerbahçe'nin Liverpool'dan transfer ettiği Markovic için kulübüyle ilgili, ''Futbolcu Lazar Markovic ile ilgili transfer sözleşmesi gereği alacak talebi'' cümlesiyle borç belirtilirken, FIFA'lık olan davanın 367,808,00 Euroluk bir bedelin olduğu gözlendi.