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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi grup aşamasının son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederken gruptan lider çıktı. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte rakibini beklemeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:40
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        1

        Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakibi, play-off turunu geçen aşağıdaki takımlardan biri olacak.

        2

        Ajax

        3

        Real Betis

        4

        Frankfurt

        5

        Olympiakos

        6

        Sturm Graz

        7

        U.S. Gilloise

        8

        Maccabi Haifa

        9

        Servette

        10

        Molde

        11

        S.Bratislava

        12

        Gent

        13

        Dinamo Zagreb

        14

        Bodo Glimt

        15

        Ludogorets

        16

        Ferencvaros

        17

        Legia Varşova

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