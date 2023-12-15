Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi grup aşamasının son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederken gruptan lider çıktı. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte rakibini beklemeye başladı
Giriş: 15.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:40
1
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakibi, play-off turunu geçen aşağıdaki takımlardan biri olacak.
2
Ajax
3
Real Betis
4
Frankfurt
5
Olympiakos
6
Sturm Graz
7
U.S. Gilloise
8
Maccabi Haifa
9
Servette
10
Molde
11
S.Bratislava
12
Gent
13
Dinamo Zagreb
14
Bodo Glimt
15
Ludogorets