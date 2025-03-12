Fenerbahçe'nin Rangers kafilesinde 2 eksik!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, zorlu mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü ile Allan Saint-Maximin, İskoçya kafilesinde yer almadı.
Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle yer almazken, Allan Saint-Maximin de kafileye dahil edilmedi.
Öte yandan Kanarya'da Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatırken, Diego Carlos, Oğuz Aydın ve Levent Mercan ise UEFA listesinde yer almadıkları için Avrupa'da mücadele edemiyor.
Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun