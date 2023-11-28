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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe'nin Sırp sporcuları Tadic ile Guduric, bir araya geldi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Sırp sporcuları Tadic ile Guduric, bir araya geldi

        Fenerbahçe'nin kaptanlarından Dusan Tadic, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncularından Marko Guduric ile Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir araya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:44 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:44
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        Tadic ile Guduric, bir araya geldi!
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        Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oynayan vatandaşı Marko Guduric ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir araya geldi.

        UEFA'nın resmi dijital kanalları için yapılan organizasyonda, iki Sırp oyuncu buluştu. Marko Guduric, Dusan Tadic’i saha içinde karşılarken, ikilinin salonda yaptıkları şut çalışması renkli görüntülere sahne oldu.

        Sporcular ardından Türkiye’nin ilk basketbol müzesi olma özelliğini taşıyan salondaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi’ne geçtiler. Oyuncular burada yaptıkları sohbette kulüpten ve taraftarlardan övgüyle bahsetti.

        Marko Guduric günün anısına Dusan Tadic’e üzerinde isminin yazılı olduğu basketbol forması takdim etti.

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