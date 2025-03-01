Fenerbahçe - Rangers maçı için geri sayım başladı. Avrupa'da ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı lacivertliler, son 16 turunda İskoç temsilcisi Rangers'ın rakibi oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers'ı geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, "Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Rangers maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte Fenerbahçe - Rangers maçı tarihi ve maç kadrosu...