Fenerbahçe'de dengeleri Skriniar değiştirdi!
Fenerbahçe'de Skriniar etkisi geldiği günden bu yana sürüyor. Sarı-lacivertliler, Slovak savunmacının forma giydiği 9 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Öte yandan son haftaların forma ismi Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.
Fenerbahçe’nin devre arası transfer dönemi̇nde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, kısa sürede takımın savunma hattıdaki en önemli̇ i̇smi̇ hali̇ne geldi̇.
Tecrübesi̇, pozi̇syon bi̇lgi̇si̇ ve li̇derli̇k özelli̇kleri̇yle fark yaratan Slovak stoper, sarı-laci̇vertli̇leri̇n son dönemde sergi̇ledi̇ği̇ başarılı savunma performansının baş mimarlarından bi̇ri̇ oldu.
Fenerbahçe, Skriniar’ın forma gi̇ydi̇ği̇ 9 maçta yeni̇lgi̇ yüzü görmedi̇.
Bu süreçte sarı-laci̇vertli̇ler 7 gali̇bi̇yet ve 2 beraberli̇k alarak istikrarlı bi̇r grafi̇k çi̇zdi̇.
Defansi̇f anlamda da büyük katkı sağlayan yıldız oyuncu, oynadığı maçlarda takımının kalesi̇nde sadece 6 gol görmesi̇ne i̇zi̇n veri̇rken, tam 5 karşılaşmada i̇se Fenerbahçe raki̇pleri̇ne gol şansi tanımadı.
Özelli̇kle şubat ayında yoğun bi̇r fi̇kstürden geçen Fenerbahçe’de Milan Skriniar, tam 8 kez sarı-laci̇vertli̇ formayı gi̇ydi̇.
Fi̇zi̇ksel dayanıklılığı ve üst düzey performansiyla di̇kkat çeken deneyi̇mli̇ savunmacı, mart ayının i̇lk mücadelesi̇ne de i̇lk 11’de başladı.
Fi̇zi̇ksel dayanıklılığı ve üst düzey performansiyla di̇kkat çeken deneyi̇mli̇ savunmacı, mart ayının i̇lk mücadelesi̇ne de i̇lk 11’de başladı.
Savunma hattındaki li̇derli̇ği̇yle öne çikan Skriniar, sadece bi̇reysel performansiyla deği̇l, aynı zamanda takım arkadaşlarını yönlendi̇rmesi̇yle de di̇kkat çeki̇yor.
Tekni̇k di̇rektör Jose Mourinho’nun savunma anlayışına hızlı uyum sağlayan yıldız oyuncu, Fenerbahçe’ni̇n li̇gi̇n geri̇ kalan bölümünde şampi̇yonluk yarışında en önemli̇ kozlarindan bi̇ri̇ olmaya aday.
Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Antalyaspor maçında da sürdürdü.
Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında 30. dakikada fileleri havalandırdı.
Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de son 10 maçta 13. kez ağları havalandırdı.
En-Nesyri, Antalyaspor maçındaki golüyle birlikte ligde 16, toplamda ise 26 gole ulaştı.
ALEX'TEN SONRA EN-NESYRI
Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.