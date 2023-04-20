Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu

Fenerbahçe 'bitti' demeden bitmiyor! Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına 90+3. dakikada attığı golle tutundu. Ligde 90+'larda en çok gol (11) atan takım olan Fenerbahçe, hanesine tam 13 puan yazdırdı

ABONE OL
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına 90+3. dakikada attığı golle tutundu.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    Ev sahibi ekip, 30. dakikada Samet Akaydın'ın hatasında Daniel Aleksic ile golü buldu ve ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    Başakşehir'in 70. dakikada 10 kişi kalmasının ardından yan toplara dönen sarı-lacivertliler, 88. dakikada Joao Pedro'nun golüyle beraberliği yakaladı. Son dakikalarda kurduğu baskıyı sürdüren Fenerbahçe, 90+3. dakikada yine Joao Pedro ile bir gol daha bularak sahadan 2-1 galip ayrıldı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    Bu sonuçla lider Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, zirve takibini 6 puan farkla sürdürdü.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    BİTTİ DEMEDEN BİTMİYOR

    Şampiyonluk yolunda son dakikaya kadar mücadele eden Fenerbahçe ligde 90+'larda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor. Oynadığı 28 müsabakada 69 gol atan Kanarya, bunların 11'ini karşılaşmaların uzatma anlarında buldu.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    Sarı-lacivertliler, tam 'maç bitti' denilen anlarda gelen bu goller sayesinde ekstradan 13 puanı hanesine yazdırmayı bildi. Kritik golleri ise Batshuayi, Valencia, Crespo ve Pedro kaydetti.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    Ligin ilk haftasında 3-2 geride olduğu Ümraniye maçının 90+2. dakikasında Berisha'nın golüyle yenilgiden kurtulan Fenerbahçe; 5-4'lük Karagümrük, 2-1'lik Gaziantep FK, Ankaragücü ve Başakşehir sınavlarında galibiyet gollerini 90+'larda kaydetti.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig'in en iyi takımı olurken, 4 galibiyet, 1 beraberliğin karşılığı 13 puan elde etti ve zirve takibini sürdürdü.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    FENERBAHÇE'NİN 90'DAN SONRA PUAN KAZANDIĞI MAÇLAR

    Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3 (Berisha 90+2')

    Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 5-4 (Batshuayi 90+5')

    Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-2 (Valencia 90+1')

    Fenerbahçe - Ankaragücü: 2-1 (Crespo 90+6')

    Başakşehir - Fenerbahçe: 1-2 (Pedro 90+3')
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇLARDA 23 PUAN TOPLADI

    Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım oldu. 
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    Sarı-lacivertliler, bu sezon kalesinde ilk golü gördüğü karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik (23 puan) elde etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçların 4'üne Kadıköy'de imza atarken, 5'ini ise deplasmanda yaşadı.

    Kanarya, son 4 galibiyetini de geriden gelirken kazanırken, bu süreçte Alanyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü, MKE Ankaragücü'nü ve Başakşehir'i 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    PEDRO'NUN DÖNÜŞÜ

    Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon bekleneni veremeyen transferi Joao Pedro, takımını galibiyete taşıdı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmayı başaramayan Pedro, 3 Eylül 2022 tarihinde Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta 1 gol atmayı başarmıştı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu! - Son dakika FB haberleri

    7,5 ay boyunca ligde skor üretemeyen Pedro, Başakşehir maçında 2 gol birden atarak takımının şampiyonluk iddiasını sürdürten isim oldu.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.