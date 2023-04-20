Sarı-lacivertliler, bu sezon kalesinde ilk golü gördüğü karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik (23 puan) elde etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçların 4'üne Kadıköy'de imza atarken, 5'ini ise deplasmanda yaşadı.

Kanarya, son 4 galibiyetini de geriden gelirken kazanırken, bu süreçte Alanyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü, MKE Ankaragücü'nü ve Başakşehir'i 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.