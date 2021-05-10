Süper Lig'de Fenerbahçe Sivasspor maçı için artık geri sayım başladı. 41. haftanın kapanış maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi her iki takım da 3 puandan başka bir seçeneği düşünmüyor. Peki Fenerbahçe Sivasspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Sivasspor maçı 11 Mayıs Salı akşamı saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.

Sivasspor: Samassa; Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur; Robin, Cofie, Hakan; Kayode, Yatabare, Gradel