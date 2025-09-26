UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonu lig aşaması tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunda tek temsilcimiz Fenerbahçe mücadele ediyor. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e konuk oldu ve mücadeleyi 3-1 kaybetti. Bu mağlubiyet sonrası gözler sıradaki karşılaşmaya çevrildi. Fenerbahçe, ligdeki ikinci maçında Nice'ı konuk edecek. Mücadelenin tarihi ve saati için Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2025 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi…