Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gerginlik - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gerginlik

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda üyeler arasında gerginlik yaşandı. Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın'ın konuşmaları sırasında salonda bulunan üyeler arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bazı üyelerin salondan çıkarılması talimatını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 13:48 Güncelleme: 18.10.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek Divan Toplantısı'nda gerginlik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında, eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hamdi Akın arasında tartışma yaşandı.

        Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda Aziz Yıldırım'ın konuşmasını yapmasının ardından kürsüye eski yönetici Hamdi Akın geldi.

        Aziz Yıldırım'ın Ankara İncek'te bulunan arsayla ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Hamdi Akın, şunları söyledi:

        "Bundan sonrası bizim konumuz olmamasına rağmen, İncek konusunu sayın başkan bana sorduğu için açıklama yapıyorum. İncek'te bir arsamız var, Ankara'nın da iyi yeridir ama burası spor alanıdır. Üzerine herhangi bir şey, herhangi bir konut yapılamaz. 'Sen niye oraya inşaat yaptın?' dediği yer ise, buraya 700-800 metre mesafede konuta uygun alandadır. Yapılan ekspertiz ortadadır, 7-8 milyon dolar civarında bir değeri vardır. Kira şartları da o gün ilan edildi, sanıyorum ki başkan bakmadınız. Ben bulup size de yollarım. Iğdır FK'ye verildi. Adamlar gelip harabe haldeki yere yepyeni tesis yaptılar, yepyeni bina yaptılar, bir de kira ödediler."

        Aziz Yıldırım'ın Kayışdağı'ndaki arazinin satılması yönündeki ifadelerini de yanıtlayan Akın, "Kayışdağı'na başkan 70 milyon avro dedi. Ama şunu söyleyelim, 60 versin hemen verelim. '70 milyona ben alayım.' gibisinden sözleri olduğunu da duyuyorum. Yanıltıyorsunuz, böyle bir değer yok." açıklamasını yaptı.

        Bu sözlerin ardından Aziz Yıldırım yerinden kalkarak "Senin konuşma yetkin yok. Sen İncek'ten kaç lira kira alacaksın söylesene, hep yalan." demesi üzerine Hamdi Akın da "Sizin döneminizde olduğu gibi, kulübün arşivinde bunlar var. Bunlara erişmek zor değil." yanıtını verdi.

        Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın'ın konuşmaları sırasında salonda bulunan üyeler arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bazı üyelerin salondan çıkarılması talimatını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Yasemin Minguzzi'den Hakan Çakır'ın ailesine ziyaret
        Yasemin Minguzzi'den Hakan Çakır'ın ailesine ziyaret
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
        Lise eğitimi yeniden yapılandırılıyor
        Lise eğitimi yeniden yapılandırılıyor
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        50 milyon lira haraç ve kurşun yağmuru!
        50 milyon lira haraç ve kurşun yağmuru!
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Mantının 6 hali!
        Mantının 6 hali!
        SGK’ya ucuz borçlanma için son 2,5 ay
        SGK’ya ucuz borçlanma için son 2,5 ay
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti