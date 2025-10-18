Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gerginlik

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında, eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hamdi Akın arasında tartışma yaşandı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda Aziz Yıldırım'ın konuşmasını yapmasının ardından kürsüye eski yönetici Hamdi Akın geldi.

Aziz Yıldırım'ın Ankara İncek'te bulunan arsayla ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Hamdi Akın, şunları söyledi:

"Bundan sonrası bizim konumuz olmamasına rağmen, İncek konusunu sayın başkan bana sorduğu için açıklama yapıyorum. İncek'te bir arsamız var, Ankara'nın da iyi yeridir ama burası spor alanıdır. Üzerine herhangi bir şey, herhangi bir konut yapılamaz. 'Sen niye oraya inşaat yaptın?' dediği yer ise, buraya 700-800 metre mesafede konuta uygun alandadır. Yapılan ekspertiz ortadadır, 7-8 milyon dolar civarında bir değeri vardır. Kira şartları da o gün ilan edildi, sanıyorum ki başkan bakmadınız. Ben bulup size de yollarım. Iğdır FK'ye verildi. Adamlar gelip harabe haldeki yere yepyeni tesis yaptılar, yepyeni bina yaptılar, bir de kira ödediler."

🟡🔵 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik anları! pic.twitter.com/k4hiQE1rEr — HT Spor (@HTSpor) October 18, 2025

Aziz Yıldırım'ın Kayışdağı'ndaki arazinin satılması yönündeki ifadelerini de yanıtlayan Akın, "Kayışdağı'na başkan 70 milyon avro dedi. Ama şunu söyleyelim, 60 versin hemen verelim. '70 milyona ben alayım.' gibisinden sözleri olduğunu da duyuyorum. Yanıltıyorsunuz, böyle bir değer yok." açıklamasını yaptı.

Bu sözlerin ardından Aziz Yıldırım yerinden kalkarak "Senin konuşma yetkin yok. Sen İncek'ten kaç lira kira alacaksın söylesene, hep yalan." demesi üzerine Hamdi Akın da "Sizin döneminizde olduğu gibi, kulübün arşivinde bunlar var. Bunlara erişmek zor değil." yanıtını verdi.

Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın'ın konuşmaları sırasında salonda bulunan üyeler arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bazı üyelerin salondan çıkarılması talimatını verdi.