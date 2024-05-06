Fenerbahçeli İsmail Yüksek memleketi İznik'te maç izlemeye koltuk değnekleriyle geldi
Fenerbahçe ve Milli Takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek,koltuk değnekleriyle İznikspor-İnegöl Alanyurt maçını izledi
Giriş: 06.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:55
Fenerbahçe’nin ve Milli Takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek sakatlığı dolayısıyla memleketi İznik'teydi.
Milli futbolcu oynanan İznikspor-İnegöl Alanyurt maçına değneklerle katılıp, İznik'lilerin yanında oldu. Hayranları milli futbolcuyu görünce bol bol fotoğraf çektirdi.
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