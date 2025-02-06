Fenomen Ümit dolandırıcı mı?

Programa katılan Kezban Hanım, sosyal medya üzerinden tanıdığı ve birlikte canlı yayınlardan konuştuğu fenomen Ümit için “Gel birlikte iş yapalım, hayvan alım satımı yapalım diyip 200 bin TL'mi aldı geri vermedi” iddiasını ortaya attı.

“VETERİNERİM, BEN DE DOLANDIRILDIM”

Canlı yayına suçlamaların hedefindeki fenomen Ümit de bağlandı. Fenomen Ümit ilk başta Kezban’ın iddialarını yalanlarken Kezban’ın sinirlenmesiyle birlikte "Sana borcumu ödeyeyim sus" dedi. Fenomen Ümit "Ben kimseyi dolandırmadım, Kezban’dan aldığım parayla iş yapmak istedim, ben de dolandırıldım. Ben de mağdurum" sözlerini kullandı.