Fenomenin kardeşini kaçırdılar

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın kardeşi kaçırıldı. Şüphelilerin kaçırdığı T.A.T.'nin (22) babasının şikâyet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Olay 29 Nisan günü saat 12.00 sıralarında Silivri'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunan sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın babası M.T., oğlu T.A.T.'nin kaçırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

"BİZE BİR DÜKKÂN TAPUSU GETİR"

M.T. şikâyet dilekçesinde, oğlunun cep telefonundan kendisini arayan isminin Niyazi olduğunu belirten kişinin kendisine "Oğlun elimizde bize bir dükkân tapusu getir oğlunu al" dediğini; daha sonra R.Ç. isimli arkadaşının N.Ö. ile telefonda görüştüğünü ve bu görüşmede şüphelinin "M.T.'nin oğlu elimizde buluşma ayarla tapuları alalım oğlunu verelim" dediği belirtildi.

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FENOMENİN KARDEŞİ

Olay savcılık tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekiplerine bildirildi. Polis çalışma başlatacağı sırada, kaçırılan T.A.T. şüpheliler tarafından cebine 2 bin lira para konularak serbest bırakıldı. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi.