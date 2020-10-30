Ferhat Göçer'den Anadolu aryaları

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Ferhat Göçer, Türk halk müziğinin unutulmaz eserleriyle müzikseverlerle buluşturdu. Göçer, 'Anadolu Aryaları Vol.1'i dijital platformlarda yayınlandı. Daha önce Türkiye'nin dört bir yanında, senfonik konserler yapan Ferhat Göçer, bu albümle Anadolu ezgilerini senfonik bir sunumla yorumladı.

Türkiye'nin dört bir yanından türküleri seçerek albümünü oluşturan Göçer, söylemekten hoşlandığı türküleri, konusunda otoriter kişilerin tavsiyeleriyle altı aylık çalışma sonucunda yorumlayarak, yıllardır hayalini kurduğu proje albümünün heyecanı yaşadığını belirtti. "Serinin ilk dokuz eserini bugün dijital platformlarda sunacağız. Kalan dokuz eseri ise ilerleyen zamanda paylaşacağız. Eserleri, ruhunu bozmayacak şekilde yorumladığıma inanıyorum. Bu proje hayalimdi. Türk Halk Müziği dinlerken etkilenmeyen yoktur. Türküler bizim kıymetlimiz" diyen Ferhat Göçer, albümde anonim olmayan ve söz müziği Ayhan Kılıç'a ait olan ‘'Bundan Sonra'' şarkısında ise Yüksel Baltacı ile düet yaptı.

9 eserden oluşan albümde ayrıca; 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık', 'Çalın Davulları', 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme', 'Mağusa Limanı', 'Deli Gönlü Bir Dilbere Bağladım', 'Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim', 'Ayağında Kundura', 'Karadır Kaşları' türküleri yer alıyor. Tüm türkülerin aranjesinin Cenk Kandıralı'ya ait olduğu albüm, hem dijital platformda görücüye çıkacak hem de sayılı olarak plakla satışa sunulacak.