Daha önceki turuncu olan şaçlarını pembe bir tona çeviren Akın, yeni bir projenin görüşmesine gittğini söyledi. Basın mensuplarının ısrarı üzerine maskesiz poz veren Feride, "Çok güzel bir şarkı hazırlığı içindeyiz. Sözlerini Aşkım Kapışmak yazdı. Herkes bayılacak" şeklinde konuştu.