        Haberler Bilgi Magazin Ferit Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Ferit Kaya dizileri ve filmleri: Ferit Kaya MasterChef'te yarışıyor!

        Masterchef'te ünlüler gecesi! Ferit Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Ferit Kaya MasterChef ünlüler kadrosuna konuk oldu. Rol aldığı yapımlardaki doğal performanslarıyla geniş hayran kitlesi edinen başarılı oyuncu, son dönemde yeniden gündemde. Peki, Ferit Kaya kimdir, nerelidir ve oyunculuk kariyerinde hangi yapımlarla tanınmıştır? İşte merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 19:26 Güncelleme: 04.11.2025 - 19:32
        1

        Son yıllarda hem dizi hem de sinema alanında adından sıkça söz ettiren Ferit Kaya, Uzak Şehir ve Uykucu projeleriyle dikkat çekerken; MasterChef'e konuk olmasıyla da gündeme geldi. Kaya’nın hayatı ve kariyer yolculuğu merak konusu oldu. İşte Ferit Kaya hakkında bilgiler...

        2

        FERİT KAYA KİMDİR?

        Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Kaya, tiyatro eğitiminin ardından dizi ve sinema kariyerine adım atmıştır.

        Özellikle duygusal ve güçlü karakterleri başarıyla canlandırmasıyla tanınan sanatçı, ekranlarda birçok projede rol almıştır. Son olarak Kanal D'de yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Demir Baybars karakterini canlandırmaktadır.

        3

        FERİT KAYA KAÇ YAŞINDA?

        Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

        FERİT KAYA NERELİ?

        Ferit Kaya, Diyarbakır şehrinde dünyaya gelmiştir.

        FERİT KAYA'NIN KARİYERİ

        Ferit Kaya, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak kariyerine başlamış ve çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Güçlü oyunculuk performansları ve karakterlere kattığı derinlikle kısa sürede dikkat çekmiştir.

        Başarılı bir dizi kariyerinin yanı sıra ekran projelerinde farklı roller üstlenmiş, son olarak Kanal D'de yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Demir Baybars karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. Özel hayatında ise 14 Eylül 2024 tarihinde Yasemin Ceren Topçu ile evlenmiştir.

