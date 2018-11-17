Ferman Toprak'ın sahneye çıktığı mekanın önündeki aracının kurşunlanması olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; ünlü şarkıcının aracını, eski menajeri İsmet Günbeyi ve eski çalıştığı mekanın sahibinin kurşunlattığı iddiasıyla dava açıldı.

Ferman Toprak, 13 Ekim 2016 günü gece saatlerinde aracıyla Şişli Esentepe'de bir gece kulübüne gitti. Sabaha karşı sahnesi bitmek üzereyken gece kulübünün önünde silah sesleri duyuldu. Şarkıcının gece kulübünün önüne park ettiği lüks aracı seyir halindeki araçtakiler tarafından kurşunlandı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçtı. Gece kulübünün önünde bulunanlar, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Polis tarafından başlatılan incelemede, araca 10 kurşun isabet ettiği rapor edildi. Ünlü şarkıcı şikayetçi oldu.

FERMAN TOPRAK: İSMET GÜNBEYİ KURŞUNLATTI

Ferman Toprak, soruşturma devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaparak, otomobilini eski menajeri İsmet Günbeyi'nin, kendisini öldürtme maksadıyla kurşunlattığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonunda olayla ilgili iddianame düzenlendi. İddianamede, Ferman Toprak'ın eski menajeri olan İsmet Günbeyi ve eski çalıştığı iş yeri sahibi olan Cüneyt Çil'in, ünlü şarkıcıyla yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu aracına ateş edilerek zarar verdiği anlatıldı.

Toprak'ın eski menajeri İsmet Günbeyi, Toprak'ın eski çalıştığı iş yeri sahibi Cüney Çil, Günbeyi'nin kardeşi Sezer Günbeyi ve suça karışan İsmail Durmaz hakkında, 'Mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve korku ve kaygıya neden olacak şekilde ateş etme' suçlarından dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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