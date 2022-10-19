Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ferrari'nin kara listesindeki dünyaca ünlü isimler: Ferrari almak ya da alamamak, işte tüm mesele bu!

Ferrari, dünyaca ünlü bir marka. Pazarda güçlü bir yere sahip olmasının sebebi sadece lüks araçlar üretmesi değil aynı zamanda marka değerini çok iyi koruması. Ferrari, bir arabayı sattıktan sonra bile ürününü takip ediyor ve görünüşe göre bir de "kara liste" tutuyor.

ABONE OL
  • Ferrari'nin kara listesindeki dünyaca ünlü isimler! Ferrari almak ya da alamamak, işte tüm mesele bu!

    Dünyanın en lüks araçlarından biri olan Ferrari, herkesin bir kere de olsa hayalini kurduğu bir araba olsa gerek!
  • Ferrari'nin kara listesindeki dünyaca ünlü isimler! Ferrari almak ya da alamamak, işte tüm mesele bu!

    Görünüşe göre bir Ferrari sahibi olmak için yalnızca paranızın olması yeterli değil. Business Insider'a göre marka, kimlerin Ferrari alabileceğine kendisi karar veriyor ve kendi içerisinde bir kara liste oluşturuyor. Bakalım, listede kimler var?
  • Ferrari'nin kara listesindeki dünyaca ünlü isimler! Ferrari almak ya da alamamak, işte tüm mesele bu!

    JUSTIN BIEBER

    Birkaç yıl önce alkollü olan Justin Bieber, Ferrari 458 model arabasını nereye park ettiğini unutunca arabayı bulmak için 2 hafta harcadı. Ayrıca, Bieber'ın araçta yaptığı değişiklikler şirket tarafından "kaba ve imaja aykırı" olarak bulunuyor.
  • Ferrari'nin kara listesindeki dünyaca ünlü isimler! Ferrari almak ya da alamamak, işte tüm mesele bu!

    50 CENT

    Dünyaca ünlü rapçi Ferrari'sini şampanyayla yıkarken görüntülenmişti. Anlaşılan bu görüntü şirketi rahatsız etmeye yetti. 
  • Ferrari'nin kara listesindeki dünyaca ünlü isimler! Ferrari almak ya da alamamak, işte tüm mesele bu!

    NICHOLAS CAGE

    Oyuncu, kişisel borçlarını ödemek için Ferrari Enzo'sunu satmak zorunda kaldı. İtalyan markası, arabayı orijinal değerinin altında satınca Cage'i de listeye ekledi. 
  • Ferrari'nin kara listesindeki dünyaca ünlü isimler! Ferrari almak ya da alamamak, işte tüm mesele bu!

    JOEL TOMAS ZIMMERMAN

    Deadmau5 olarak da bilinen ünlü DJ Zimmerman, Ferrari 458 Spider model arabasına "kişisel" birkaç dokunuş yapınca, Ferrari arabanın orijinal hale getirilip, kendilerine teslim edilmesini istedi. Uyarıları görmezden gelen Zimmerman, neredeyse Ferrari ile davalık oluyordu.
  • Ferrari'nin kara listesindeki dünyaca ünlü isimler! Ferrari almak ya da alamamak, işte tüm mesele bu!

    CHRIS HARRIS

    Top Gear programında yer almasıyla üne kavuşan otomobil fenomeni, "Ferrari nasıl da dönüyor" başlıklı makalesi nedeniyle Ferrari binasına girmesi yasaklandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.