Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaFestival için çıktı, 8 yıldır aranıyor
ABONE OL

'Festivale gidiyorum' diyerek evden çıkan şahıstan 8 yıldır haber alınamıyor

Yaklaşık 8 yıl önce Ankara'nın Beypazarı ilçesine sebze toplamaya giden Aydın Ekinci (40),burada birlikte kaldığı ailesine 'Festivale gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. İddiaya göre bir süre sonra yakınlarını arayıp bir evde zorlu tutulduğunu belirten Ekinci'den 8 yıldır haber alamayan yakınları, Ekinci'nin bulunması için yetkililerden yardım istedi

mardin
İHA

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Ekinci ailesi, 8 yıl önce sebze toplayıcılığı yapmak için Ankara’nın Beypazarı ilçesine gitti. Burada çalışan aile üyelerinden Aydın Ekinci, bir gün 'Festivale gidiyorum' diyerek evden çıktı.

İHA'nın haberine göre, o gün Aydın Ekinci'den haber alamayan aile üyeleri, durumu polise bildirdi. Evden çıktıktan 2 ay sonra akrabalarını arayıp "Ben Ankara’da bir evde tutuluyorum, size adres vereceğim gelip beni alacaksınız" diyerek yardım talep eden 3 çocuk babası Ekinci'den 8 yıldır haber alamayan ailesi, Aydın Ekinci'nin bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım talebinde bulundu.

"MAFYANIN, ÇETELERİN ELİNE DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Aydın Ekinci'nin ağabeyi Reşat Ekinci, Mardin’den Ankara’ya sebze toplamaya gittiklerini söyledi. Çalıştıkları bölgede uzun yıllar bulundukları için ev ve araba aldıklarını belirten Ekinci, Aydın'ın her sene haziran ayında düzenlenen festivale kendi arabasıyla gittiğini ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını ifade etti.

Kardeşinin mafya veya çetelerin ellerine düşmüş olabildiğini aktaran Ekinci, "Kardeşimin mafya veya çetelerin ellerine düştüğünü düşünüyorum. Çünkü, son olarak bizim akrabalarımıza telefon açıp Ankara’da bir yerde tutulduğunu, adres vereceğini söyledikten sonra ne bir adres verebildi ne de kendisine ulaşabildik.

Kardeşimin adına kayıtlı taşınmaz mal, mülk ve otomobillerimizi satamıyoruz. Sürdüğümüz araçlardan da trafikten ceza yiyoruz. Biz bu durum için dava açtık, avukat bey iki senedir uğraşıyor, bir şey yapamıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve savcılığa başvurduktan 4-5 ay sonra, kardeşimin kendi iradesiyle gittiği için dosya kapandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, kardeşimi bulun" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CHP ve İYİ Parti'den belediyeler için uyum komisyonu - Haberler
GÜNDEMCHP ve İYİ Parti'den uyum komisyonu
94. DHY kurası ne zaman çekiliyor? Sağlık Bakanlığı DHY kura çekiliş sonuçları tam liste 2020
GÜNDEM94. DHY kurası ne zaman çekiliyor?
Eski sevgiliden iğrenç şantaj ve cinsel saldırı!
GÜNDEMEski sevgiliden iğrenç şantaj ve cinsel saldırı!
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları sorgulama 2020
GÜNDEMALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi... Kediyi tekmeleyen kadın kamerayı görünce saldırdı!
GÜNDEMKamerayı görünce saldırdı!
Çölyak hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Çölyak hastalığının tedavi nasıl?
GÜNDEMÇölyak hastalığı nedir, tedavisi nasıl?
Son depremler listesi 2 Eylül 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri
GÜNDEMSon depremler listesi 2 Eylül 2020!
Düğüne 3 gün vardı! Kına dönüşü ölüm ayırdı!
GÜNDEMDüğüne 3 gün vardı! Kınadan dönüyorlardı!
KPSS Lisans sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM 2020 KPSS sınav tarihleri
GÜNDEMKPSS Lisans sınavı ne zaman?
İstanbul Barosu Başkanı'ndan Ebru Timtik posteri açıklaması - Haberler
GÜNDEMİstanbul Barosu'ndan Timtik posteri açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X