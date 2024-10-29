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        Haberler Gündem Fethiye açıklarında 103 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Fethiye açıklarında 103 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne ve lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 103 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:03 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:03
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        Fethiye açıklarında 103 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 14'ü çocuk 75 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        İlçe açıklarında ekiplerce durdurulan lastik botta da 2'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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