Fethiye açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, durdurdukları lastik botta, 29'u çocuk 64 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.