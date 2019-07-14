Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına 4 helikopter, 5 arazöz ve Muğla Büyükşehir itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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