Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

FETÖ davasında ünlü baklavacılar için istenen ceza belli oldu

İşadamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu’nun, Fetullahçı Terör Örgütü kapsamında yargılandıkları davada istenen ceza belli oldu. Sanıkların, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcı, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ise unsurların oluşmadığından beraatına karar verilmesini talep etti.

Seyitoğlulları

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, işadamları Mustafa ve Serdar Seyitoğlu’nun, Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) kapsamında yargılandıkları davada istenen ceza belli oldu. Sanıkların, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcı, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ise unsurların oluşmadığından beraatına karar verilmesini talep etti.

İKİ SANIKTA DURUŞMAYA KATILDI

Duruşmaya sanıklardan Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu katıldı. Duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanıkların Seyitoğlu Tatlıcılık firmasının ortakları olduğunu, sahip oldukları firmanın bir çok şubesi bulunduğunu, buradan elde ettikleri mali kaynak ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde aktif şekilde yer alarak örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduklarını iddia etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savcı mütalaasında, tanık beyanlarına göre, işveren sıfatı ile sahip oldukları gücü kullanarak şirket çalışanlarını örgüte himmet adı altında bağış yapmaya, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmaya, kurban bağışı yapmaya, kimse yok mu isimli derneğin hesaplarına para yatırmaya zorladıklarını iddia etti. Sanıkların, çalışanların maaşlarından örgüt adına kesintiler yaptıkları öne sürülen mütalaa da, şirket çalışanlarının bir kısmının şirkette yükselmek amacı ile bir kısmının ise işlerini kaybetme korkusu ile bu duruma sessiz kaldığı sanıkların örgüte ait evlerde kalan örgüt mensuplarının tüm ihtiyaçlarını karşıladığı öne sürüldü.

ÖRGÜTSEL TOPLANTI İDDİASI

Beylikdüzü’nde bulunan şirket merkezinde haftalık olarak 9-10 kişinin katılımıyla örgütsel toplantıların düzenlendiği öne sürülen mütalaa da örgüt elebaşının videolarının izlendiği, kitaplarının okunduğu bu toplantılara yurtdışına kaçtığı için hakkında adli işlem yapılan Celal Karahan isimli şahsın sözde imamlık yaptığı da ileri sürüldü.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı, sanıklar ile örgüt arasında organik bağ kurulduğunu belirterek sanıkların terör örgütünün hiyerarşisinde yer alarak örgüt üyesi olduklarından 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”suçundan ise unsurların oluşmadığından sanıkların beraatına karar verilmesini talep etti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Oyna Kazan ipucu 7 Mayıs: Mal Hatun hangi Osmanlı padişahının annesidir? 19.00 Oyna Kazan editör kıyağı
GÜNDEMOyna Kazan ipucu cevabı 7 Mayıs
İYİ Parti'den YSK'ya başvuru
GÜNDEMİYİ Parti'den YSK'ya başvuru
Batan teknede 'çok ağır' yük!
GÜNDEMBatan teknede 'çok ağır' yük!
Eleq ipucu sorusu 7 Mayıs: Hangi İngiliz takımının armasında mitolojik bir kuş resmi vardır? 20.00 E
GÜNDEMEleq ipucu sorusu cevabı 7 Mayıs
İstanbul'da ramazan nedeniyle raylı sistemde sefer saatleri uzatıldı
GÜNDEMRaylı sisteme ramazan düzenlemesi
Tapuda rüşvet operasyonu
GÜNDEMTapuda rüşvet operasyonu
Yurtta kalan 4 genç kız 2 gündür aranıyor
GÜNDEMYurtta kalan 4 genç kız 2 gündür aranıyor
LGBTİ’lilere 2 yıl sonra beraat kararı
GÜNDEM2 yıldır yargılanan LGBTİ’liler hakkında karar
Beşiktaş saldırısında yaralandı! 2.5 yıl sonra şehit oldu!
GÜNDEMSaldırıdan 2.5 yıl sonra şehit oldu!
Eski koca, ayrıldığı eşi ile kocasına dehşeti yaşattı
GÜNDEMÖldürmek için her yolu denedi: Biber gazı, bıçak, otomobil. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X