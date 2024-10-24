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        FETÖ'de defin kavgası sürüyor!

        Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, ölümünün üzerinden dört gün geçmesine rağmen defnedilmedi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgüt içinde başa gelme kavgası Gülen'in defnedilmesinin önüne geçti. İçerideki tartışmalar devam ederken birlik görüntüsü verme adına cenazenin bugün yerel saat ile 11.00'de düzenlenmesine karar verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:50
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        FETÖ'de defin kavgası sürüyor!
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        Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, ölümünün üzerinden dört gün geçmesine rağmen defnedilmedi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre örgüt içinde başa gelme kavgası Gülen'in defnedilmesinin önüne geçti. Örgüt içindeki kavgalar yüzünden cenazeye kimin katılıp katılmayacağı, nerede gömüleceği, ne zaman defnedileceği konuları çözülmesinde gecikmelere neden oldu.

        İçerideki tartışmalar devam ederken birlik görüntüsü verme adına cenazenin bugün yerel saat ile 11.00’de düzenlenmesine karar verildi. Bu arada örgütün üst düzeylerinin elebaşının vasiyetnamesinin açıklanması için bir araya gelmesi de gerekiyor.

        ÖRGÜT İÇİNDEKİ ÇELİŞKİLER YANSIDI

        Örgütün kendi içinde yaşadığı çelişkiler defin işlemlerine de yansımış durumda. Örgüt içinde tartışmalar nedeni ile cenaze işlemlerinin gecikmesinin yanı sıra hazırlıklardan da mümkün olduğunca görüntü verilmemeye çalışılıyor. Bir taraftan da mümkün olduğunca kalabalık bir katılım sağlanması isteniyor. Örgütün üst düzeylerinin bazıları güvenlik ve gizlilik endişesi nedeni ile bu kadar büyük bir defin işlemine karşı. Ancak bir grup da defin işlemini gösteri haline getirmek istiyor.Defin işlemlerinin gizli yapılmasını isteyenler cenaze sürecinde uyulmasını istediği birtakım kuralları kendi haberleşme ağlarında ısrarla vurguluyor. Katılacak örgüt mensuplarını tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaya ve tahrik edici konuşmalardan uzak durmaya çağırıyorlar.

        QR KOD İLE İÇERİ ALINACAKLAR

        Örgüt yönetiminden “Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin” gibi mesajlar haberleşme ağlarına gönderiliyor. Tedirginlik yaşadıkları için cenazeye QR kod’la girilmesine karar verildi. Kişiye özel tanımlı QR kod, örgüt üyelerinin isimlerine tanımlandı. Defin işlemlerinin açık yapılarak bir gösteriye dönüştürülmesini isteyenler ise cenazenin başka bir boyutu ile ilgileniyor. Amaçları terör elebaşının defininin tüm dünyaya gösterilmesi. Bunun için canlı yayının hangi örgüt kanallarından yapılacağını da açıkladılar. Ayrıca, kısa ve net mesajlar verilmesi istendi. Bu arada örgüt kendi içindeki haberleşmelerinde mutlaka Herkul.org vurgusu yapıyor. Bu, örgütün medya yapılanmasında değişiklik olacağı sinyallerinin göstergesi. Yapılacak düzenleme ile medya ayağında Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu ve Muhammed Yeşilyurt etkisinin görülmesi bekleniyor.

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