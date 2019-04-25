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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel, yurt dışına çıkış ve haftada bir gün imza adli kontrolü uygulanarak oy çokluğu ile tahliye edildi. Bir üye hakim, Uğurluel’in tahliye edilmemesi yönünde oy kullandı.
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, tutuklu yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel, 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davaya getirildi. “FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kayyum atanan Kaynak Holding’e bağlı yayın evlerinde bir süre editörlük yaptığını belirten Talha Uğurluel şunları söyledi: “Kaynak yayınlarında 1 yıl editörlük yaptım. 4 kitabım bu yayın evinden çıktı. Kitaplarım çıktıktan sonra tanınmaya başladım. Konferanslara çağrılmaya başladım. Ancak benim bu konferanslara katılamama izin vermediler. ‘Bizim dışımızda bir yere katılamazsın’ dediler. Ben de oradan ayrıldım.
2008 YILINDA İRTİBATIMI KESTİM
2007’de Fatih Üniversitesi’nden ders vermem için aradılar. 2008 itibariyle FETÖ’nün bütün kurumları ile irtibatımı kestim. Cemaatte baskı vardı. Benim bastığım yere basacaksın, benim baktığım yere bakacaksın... İtaati kabul edecek bir insan değilim. Bu yapıda bir insan olmadığım için de bu insanlarla anlaşamadım” dedi.
SOHBETLERİNE KATILMADIM
Bunlara ait liseye gittiğini ancak sohbetlerine hiç katılmadığını söyleyen Uğurluel, “Polis sorgusunda da bildiğim her şeyi anlattım. FETÖ elebaşı ile hiç görüşmedim. Hard diskimde bulunan ses dosyaları ve vaaz dosyaları 2005-2006 yılında çalıştığım yayınevi tarafından bana sesleri yazıya dökmem için verilmişti. Videolar o döneme aitti, biz sadece yazıya döküyorduk" dedi. Bankasya’yı sadece faturalarını ödemek için kullandığını belirten Uğurluel, talimat üzerine Bankasya’ya para yatırmadığını da anlattı.
TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış ve haftada bir gün imza adli kontrolü uygulanarak oy çokluğu ile tahliyesine karar verdi. Bir üye hakim, sanık Uğurluel’in tahliye edilmemesi yönünde oy kullandı.
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