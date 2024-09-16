FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı

Muğla'da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bir teknenin uluslararası sulara doğru yöneldiğini fark etti.

Ellerindeki istihbari bilgilerden de yararlanan ekipler, tekneyi Marmaris ilçesinde bulunan Kadırga Koyu açıklarında durdurdu. Teknede FETÖ mensubu 11'i yetişkin 3'ü çocuk ve 4'ü tekne görevlisi olmak üzere toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin FETÖ üyeliğinden yerel mahkemece hapis cezasına çarptırılan ve görevden alınan eski Bursa hakimleri Oğuz Salman, Burcu Zorlu ve Emre Zorlu ile Tekirdağ Hakimi Samet Arslantürk ve Ankara Hakimi Bilal Özcan olduğu belirlendi.