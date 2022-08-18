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Erzincan'da FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 2 tutuklama

Erzincan'da polis ekipleri, FETÖ'nün gaybubet evine düzenledikleri operasyonda örgütün İstanbul Polis Okullarından sorumlu sözde imamı ile Türkmenistan'daki sözde üst düzey mahrem imamını yakaladı. 2 zanlı, tutuklanarak ceza evine gönderildi

FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 2 tutuklama
FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 2 tutuklama
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DHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün gaybubet evine yaptığı baskında yakalanan örgütün İstanbul Polis Okullarından sorumlu sözde imamı ile Türkmenistan'daki sözde üst düzey mahrem imamı tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan haklarında aranma kaydı bulunan, örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde İstanbul Polis Okullarından sorumlu sözde imam olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.E.T. ile FETÖ/PDY yurt dışı eğitim yapılanmasında Türkmenistan'ın sözde üst düzey mahrem imamı olarak faaliyet yürüttüğü ayrıca ceza infaz kurumu memurlarına mahrem imamlık yaptığı tespit edilen M.S.T, 11 Ağustos Perşembe günü saat 19.30 sıralarında FETÖ/PDY örgütünün gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan operasyonla yakalandı.

DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheliler 12 Ağustos Cuma günü çıkarıldıkları Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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