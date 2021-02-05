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Ankara'da FETÖ operasyonu: 48 gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2005 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 kişi gözaltına alındı

FETÖ OPERASYONU! Son dakika haberler... Ankara'da FETÖ operasyonu: 48 gözaltı!
Ankara'da FETÖ operasyonu: 48 gözaltı!
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DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2005 yılında yapılan 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişip, örgüt üyelerine dağıtıldığı tespit edildi.

SINAV SORULARINI ALIP DAĞITTILAR

DHA'da yer alan habere göre sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında, gözaltı kararı verildi.

48 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında 48 şüpheli gözaltına alındı.

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