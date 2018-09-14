Terör örgütü FETÖ mensuplarının Yunanistan’daki rahatlığı, İstanbul’da yakalanan bir mahrem imamın telefonundaki mesajlara yansıdı. Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan örgütün üst düzey isminin telefonundan, “Yunanistan’da bir müddet gözaltında kalacaksınız, çıkınca karşılanacaksınız” mesajı çıktı. Örgüt üyelerinin çökertilen şifreli haberleşme sistemi ByLock sonrası “Signal” adlı uygulama üzerinden haberleştikleri de belirlendi.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin yönetici ve sözde mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün üst düzey yönetici kadrosunda yer alan Turgut Özal Üniversitesi eski genel sekreteri Fahrettin Karagöz’ün ailesi ve örgüt mahrem imamlarından Özcan Sünger’le birlikte yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

GAYBUBET EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

MİT’ten gelen, şüphelilerin kaçış için örgütün İstanbul’da bulunan bir evinde saklandığı bilgisi üzerine İstanbul Kaçakçılık polisi, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Ümraniye'deki “gaybubet evleri” olarak adlandırılan evde, örgütün kapatılan dershanesi FEM’in eski bilgi işlem sorumlusu Özcan Sünger yakalanırken, FEM’in eski yönetim kurulu üyesi Karagöz ise adreste bulunamadı. Yapılan istihbari çalışmalar sonrası Fahrettin Karagöz’ün kendisi gibi örgüt üyeliğinden aranan eşi Ayşe Karagöz’ün ise Beşiktaş'taki bir akrabasının yanında saklandığı tespit edildi. Ayşe Karagöz’ü yapılan baskınla gözaltına alan polis, yaptığı telefon incelemesiyle eşi Fahrettin Karagöz'ün yerini buldu. Yine Ümraniye’de örgüte ait “gaybubet evi”nde olduğu belirlenen Fahrettin Karagöz, yapılan baskınla kıskıvrak yakalandı.

YAZILAN MESAJLAR BİR SÜRE SONRA KENDİSİNİ SİLİYOR

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre Karagöz’ün telefonunda yapılan incelemede, örgütün kullandığı kriptolu haberleşme programları ByLock, Eagle ve Fantom gibi programların deşifre edilmesinden sonra Signal programının yüklü olduğu tespit edildi. Mesaj içeriklerini inceleyen polis, kendisine kaçışta kullanması için örgüt tarafından temin edilen 9 bin 300 dolar parayı taşıyan Davut Aksoy isimli örgüt mensubunu da Esenyurt'ta yakaladı.

Yazılan mesajların belirli bir süre sonra kendiliğinden silindiği ‘Signal’ programında yapılan inceleme sonrası, 2 örgüt üyesi daha yakalandı. Sahte kimlik ve bir miktar parayla ele geçirilen Hasan Subacı ve Mehmet Ali Kurnaz isimli şüphelilerin de Signal isimli haberleşme uygulamasını kullandıkları görüldü. Fahrettin Karagöz ve Özcan Sünger’in telefon mesajları incelendiğinde, kaçışı sağlayacak olan bir insan kaçakçılık çetesi mensuplarıyla yazışmalar yaptıkları belirlendi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ 6 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ailesiyle birlikte botla Yunanistan’a kaçırılması planlanan Fahrettin Karagöz ile kendisi gibi örgüt yöneticisi olan Mehmet Ali Kurnaz arasında yapılan mesajlaşmalarda Kurnaz’ın, Karagöz’e “Yunanistan’a geçince bir müddet gözaltında kalacaksınız, çıkınca orada karşılanacaksınız” diye yazdığı tespit edilirken, yazışmalarda örgüt mensuplarının Yunan makamlarıyla irtibatını ortaya koyan ifadeler de bulunduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen biri kadın 6 şüpheli tutuklandı.

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