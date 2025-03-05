Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Feyenoord Stadyumu'ndan oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Feyenoord - Inter karşılaşmasının maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Oynadığı futbolla adından söz ettiren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Feyenoord karşısında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Peki, "Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Feyenoord - Inter maçı tarihi ve maç saati...
Feyenoord - Inter maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İtalyan devi Inter, Feyenoord deplasmanında avantajlı skoru elde edip, çeyrek final kapısını aralamak istiyor. Feyenoord ise ilk maçta saha avantajını kullanma hedefinde. Peki, "Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Feyenoord - Inter maçı yayıncı kuruluşu...
FEYENOORD - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Feyenoord - Inter maçı 5 Mart Çarşamba bugün saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Espen Eskas yönetecek.
FEYENOORD - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak Feyenoord - Inter maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.