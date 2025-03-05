Feyenoord - Inter maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İtalyan devi Inter, Feyenoord deplasmanında avantajlı skoru elde edip, çeyrek final kapısını aralamak istiyor. Feyenoord ise ilk maçta saha avantajını kullanma hedefinde. Peki, "Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Feyenoord - Inter maçı yayıncı kuruluşu...