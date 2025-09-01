Donald Trump'tan Hindistan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın ABD mallarına uyguladığı tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiğini ifade etti.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD'nin Hindistan ile çok az ticaret yapmasına rağmen ülkenin kendileriyle çok büyük miktarda iş yaptığını belirten Trump, "Başka bir deyişle, onlar en büyük 'müşterileri' alan bize büyük miktarda mal satıyor ama biz onlara çok az satıyoruz. Şimdiye kadar tamamen tek taraflı bir ilişkiydi ve onlarca yıldır böyleydi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bunun nedenin, Hindistan'ın şimdiye kadar ABD'ye diğer ülkelerden çok daha yüksek gümrük vergileri uygulaması olduğunu ve ABD'li işletmelerin Hindistan'a satış yapamadığını aktardı.

Bu durumu tamamen "tek taraflı bir felaket" olarak nitelendiren Trump, ayrıca Hindistan'ın petrol ve askeri ürünlerinin çoğunu Rusya'dan, çok azını ABD'den aldığını kaydetti.

Trump, "Şimdi tarifelerini sıfıra indirmeyi teklif ettiler ama artık geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar." ifadelerini kullandı.