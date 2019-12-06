Feyza Aktan eltisi Evren Deniz ile felekten bir gece çaldı - Magazin haberleri

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Feyza Aktan, oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Çift, oğulları Kuzey için ortak velayet alarak anlaşmalı olarak boşandıktan sonra, Bodrum'da el ele görüntülenmeleriyle çok konuşulmuştu.

Ayrılık sonrası hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Feyza Aktan, Deniz ailesiyle görüşmeye devam ederek önceki akşam eltisiyle felekten bir gece çaldı.

SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

Özcan Deniz'in ağabeyinin eşi Evren Deniz ile bir mekanda gece geç saatlere kadar eğlenen Aktan, eğlenceli pozunu Instagram'dan paylaşarak, "Seni seviyorum" notunu eklemesiyle dikkatleri üzerinde topladı.