Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yürüyüş yaparken objektiflere takılan Feyza Civelek, “Dizimiz reyting kurbanı oldu ama ben yazın yeni bir sinema filminde rol alacağım ve sezonda sürpriz bir diziyle ekranlara döneceğim” dedi.