Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.833,54 %-1,71
        DOLAR 35,9993 %0,71
        EURO 36,8970 %-0,49
        GRAM ALTIN 3.233,84 %0,17
        FAİZ 38,63 %1,23
        GÜMÜŞ GRAM 36,10 %-0,07
        BITCOIN 95.500,00 %-1,54
        GBP/TRY 44,3313 %-0,10
        EUR/USD 1,0241 %-1,17
        BRENT 76,73 %1,40
        ÇEYREK ALTIN 5.287,39 %0,17
        Haberler Ekonomi Otomobil Fiat'ın 'Panda'sı elektrik ile geri dönüyor - Otomobil Haberleri

        Fiat'ın 'Panda'sı elektrik ile geri dönüyor

        Fiat'ın Torino'daki Centro Stile'de (Fiat Tasarım Merkezi) tasarlanan ve 80'lerin ikonik Panda'sından ilham alan 'Grande Panda' yollara çıkmaya hazırlanıyor. Elektikli ve hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile tercih edilebilen otomobilin elektrikli versiyonu 44kWh batarya, 320km WLTP birleşik menzil ve 83-kW e-motor (113 HP) ile satışa sunulacak. Hibrit motor seçeneği ise 1.2 litre turbo, 3 silindirli motor, 100 HP, 48 volt Li-ion batarya ve eDCT otomatik şanzımanla dünya yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Grande Panda'nın Türkiye'de ise yaz aylarında satışa sunulması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Panda' elektrik ile geri dönüyor
        ABONE OL

        Otomotiv sektöründe 'eskiye dönüş' trendinin son temsilcisi Fiat'tan geldi.

        İtalyan üretici Fiat, 80'li yıllardaki Panda modelini, bu sefer elektrifikasyon sürecine uygun olarak yeniden yollara çıkardı.

        Grande Panda ismi verilen araç, Stellantis’in Smart Car Platformu üzerinde inşa edilen ilk Fiat modeli olma özelliğini taşıyor.

        Önümüzdeki yıllarda satışa sunulacak olan yeni bir ailenin öncüsü konumundaki araç, Torino'daki Centro Stile'de (Fiat Tasarım Merkezi) tasarlandı.

        1,57 metre yüksekliği ve 1,76 metre genişliği (aynalar olmadan) ve 3,99 metre uzunluğa sahip B-segment model, Fiat'ın yeni gri renkli otomobil üretmeme inisiyatifine paralel olarak, yedi farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

        REKLAM

        ‘Grande Panda’nın Türkiye’de ise yaz aylarında satışa sunulması hedefleniyor.

        ELEKTRİKLİ VE HIBRIT GÜÇ SEÇENEKLERİ

        Verilen bilgiye göre, Fiat'ın yeni dönemini temsil eden araçta hibrit ve elektrikli güç seçenekleri görev yapacak.

        44 kWh batarya ve 83 kW e-motor (113 HP) ile elektrikli Grande Panda, 320 km menzil sunuyor. Elektrikli Grande Panda, 132 km/s maksimum hız ve 4,2 saniyede 0-50 km/s hızlanma (11 saniyede 0-100 km/s) değerlerine sahip.

        Hibrit versiyon ise turbo 1.2 litre, 3 silindirli motor, 100 HP, 48 volt Li-ion batarya ve 21 kW e-motor, invertör ve şanzıman merkezi ünitesini içeren 6 vitesli elektrikli çift kavramalı şanzımanla (eDCT) donatılıyor.

        Otomobilde geri çekilebilir şarj kablosu gibi farklı özellikler yer alıyor.

        KOKPİTİ BAMBUDAN İMAL EDİLDİ

        Üretilen her Grande Panda’da geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor. Ayrıca, Grande Panda La Prima versiyonunda, gösterge paneli kaplamasını oluşturmak üzere gerçek bambu lifleri içeren özel bir tekstil olan 'BAMBOX Bamboo Fiber Tex' yer alıyor.

        REKLAM

        Grande Panda’nın elektrikli versiyonu dünya pazarlarına, Grande Panda La Prima ve RED isimli iki farklı konfigürasyonda sunuluyor.

        Hibrit versiyonda ise POP, ICON ve LA PRIMA donanım seçenekleri bulunuyor. Grande Panda’nın POP donanım seviyesinde; ADAS, manuel klima, 10" gösterge paneli, otomatik eDCT, Elektrikli Park Freni ve sürücüler için eğlence amaçlı, özel akıllı telefon istasyonu aracılığıyla bağlantılı hizmetler standart olarak sunuluyor.

        Ayrıca; NFC teknolojisiyle donatılmış Autolaunch, telefonun istasyon üzerine konmasıyla etkinleştiriliyor ve gösterge panelinde bulunan Home düğmesine basılarak kullanıcının ana ekrana veya uygulama arayüzüne hızlı bir şekilde dönmesi sağlanıyor. Bu buton, ana ekrana kolay erişim sağlayarak sürüş sırasında farklı işlevler veya uygulamalar arasında geçiş yapılmasını sağlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı