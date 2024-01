FIFA The Best Ödülü 8. kez Lionel Messi'nin! - Futbol Haberleri

FIFA The Best Ödülü 8. kez Lionel Messi'nin! 7 farklı kategoride futbolda dünyanın en iyilerinin belirlendiği FIFA The Best ödül töreni İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi. Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldıran Lionel Messi, 'Yılın En İyi Erkek Futbolcusu' seçildi. Arjantinli yıldız, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu.

Habertürk Giriş: 16.01.2024 - 00:25 Güncelleme: 16.01.2024 - 00:25

