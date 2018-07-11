Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, Dünya Kupası'ndaki performansıyla göz doldururken Rusya zaferi sonrası yayılan videolarıyla gündeme oturdu. Yıllarca Ukrayna'da Dinamo Kiev'de forma giyen Vida'nın Rusya maçı sonrası Ukrayna lehine slogan atması siyasi olarak değerlendirildi ve FIFA tarafından soruşturuldu. FIFA ise Domagoj Vida'yı uyardı.

VIDA'NIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI



FIFA'nın uyardığı tecrübeli savunmacının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Yanında Hırvat eski futbolcu Olic'in de yer aldığı görüntülerde Vida bu kez "Yan Belgrad, içmeye gidelim. Geldiğimde ben ödeyeceğim' benzeri ifadeler kullandı. Yeni görüntülerin yayılmasının ardından FIFA, Vida hakkında yeniden soruşturma başlattı.

TARTIŞMALI SLOGAN

'Zafer Ukrayna'nın', 1920'lerde Ukrayna'nın bağımsızlığını savunanların sloganından 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetlere karşı Nazilerle işbirliği yapan aşırı sağcı milliyetçilerin sloganına dönüştü.

2014'te Ukrayna'da dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in tartışmalı bir biçimde görevinden edilmesiyle sonuçlanan protestolarda Rusya yerine Avrupa ile yakınlaşma yanlısı olan Ukraynalı milliyetçilerin sloganı haline geldi.

VIDA İNGİLTERE KARŞISINDA YARI FİNALDE

Hırvatistan bu akşam İngiltere ile oynayacağı maçta final bileti için yarışacak. Vida'nın oynaması muhtemel gözüken maçı Hırvatlar kazanırsa finalde Fransa'nın rakibi olacak.