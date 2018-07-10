Figueirense - Oeste karşılaşma önü

Brezilya Serie B maçında Figueirense ile Oeste, 10 Temmuz 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. 22 puanlı Figueirense 6. sırada bulunuyor, Oeste 18 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Figueirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Oeste, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 453 kodlu maçı oynayanlar; Figueirense galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.80, Oeste galibiyet oranı 3.40. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Figueirense son haftadaki Oeste müsabasında 2-1 kazandı.

Oeste ise Figueirense maçında 2-1 yenildi.

Figueirense, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 8 gol yedi.

Oeste, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Oeste, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.