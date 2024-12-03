Fikret Orman'dan adaylık sorusuna yanıt!

"BANA KUMPAS KURDULAR"

Fikre Orman, "103 milyon euro'nun kayıp olması palavra, iftira, yalan, kumpas! Stadyumdaki localar için, bilet fiyatları için bir sürü rakamlar yazmışlar. Açılan davalarda da bunlar yok. Vagner Love'ın ücretini geç ödemişiz ve faiz ödemişiz. Bunun için dava açtılar. Victor Ruiz'in parası ödenmedi, ne oldu? Abdullah Avcı açıklama yaptı, ne oldu ona verilen paralar? Gitsin şimdi kendisini dava etsin! Beni suçladıkları şeyin dosyasını hakime bile vermediler. Bana kumpas kurdular! Bunun bir tek ayağı yok. Birkaç ayağı var. Gün geldiğinde bunları anlatacağım." ifadelerini kullandı.