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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fikret Orman'dan adaylık sorusuna yanıt! - Beşiktaş Haberleri

        Fikret Orman'dan adaylık sorusuna yanıt!

        Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, "Beşiktaş başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusunu da yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 21:55 Güncelleme: 03.12.2024 - 21:56
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        Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. İşte Orman'ın açıklamaları...

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        "BANA KUMPAS KURDULAR"

        Fikre Orman, "103 milyon euro'nun kayıp olması palavra, iftira, yalan, kumpas! Stadyumdaki localar için, bilet fiyatları için bir sürü rakamlar yazmışlar. Açılan davalarda da bunlar yok. Vagner Love'ın ücretini geç ödemişiz ve faiz ödemişiz. Bunun için dava açtılar. Victor Ruiz'in parası ödenmedi, ne oldu? Abdullah Avcı açıklama yaptı, ne oldu ona verilen paralar? Gitsin şimdi kendisini dava etsin! Beni suçladıkları şeyin dosyasını hakime bile vermediler. Bana kumpas kurdular! Bunun bir tek ayağı yok. Birkaç ayağı var. Gün geldiğinde bunları anlatacağım." ifadelerini kullandı.

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        "ÇİN'E SAKIN GİTME DURSUN BAŞKAN"

        "Dursun Özbek geçen hafta 'Çin'e gideceğiz' dedi. 2017'de biz gittik, ben mahkemeliğim! Çin yüzünden! Dursun Başkan'a da söyleyeyim, sakın gitmeyin Çin'e! Size de dava açarlar! İki maç oynayacakmışız, neden bir maç oynamışız, neden gitmişiz, dava açtılar! İcra Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kararıyla bir maç oynadık, bunun nedeni de Şenol Güneş'in dönmek istemesi! Stat duvarları iki kere boyandı diye de mahkemeliğim!"

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        "SEÇİMDEN BİR GÜN ÖNCE TANIŞTILAR"

        "Hüseyin Yücel geçen seçimden önce aradı ve 'Ne yapmamı tavsiye edersiniz?' diye sordu. Listenin verilmesine bir gün kala Hasan Arat ile görüştü ve öyle listeye girdi. O gün tanıştılar. Kulübün sponsoru olacağım, finansı karşılayacağım gibi bir şeyle gelmedi. Üstüne yıkıldı o iş! Bu yemek parası değil, çok büyük paralar. Rafa Silva, Ciro Immobile'yi alırken 'Bravo, çıldırt bizi' dediler. Şimdi adamı çıldırtır vaziyete getirdiler. Bana yapılan, bir başkasına yapılmasın! Ben bundan keyif almıyorum, Beşiktaş'a zarar veriyorlar."

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        "HASAN ARAT'IN HAZIR OLMADIĞI BELLİYDİ"

        "Hasan Arat'a yapılanı doğru bulmuyorum. Hasan Arat'ın Hüseyin Yücel'i aldığı gün, hiçbir programı olmadığını anladım. Hüseyin Yücel yönetime girmemiş olsa, o yönetim Aralık'tan Mart'a gitmezdi! 5 ay görmezlerdi! 'çok hazırlıklıyım' dedi ama hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. Hasan Başkan'ı çok yükselttik ama bugün de yerin dibine sokulmamalı."

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        ADAY OLACAK MI?

        "Kimsenin aday olmadığında ateşten gömlek giydim. Her zaman buradayım ve bir yere gittiğim de yok. Öyle bir durum olursa, gelirim. Sıkıntı yok. Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz. Ben Beşiktaş'ta başkanlık kovalamıyorum. Hüseyin şimdi Beşiktaş'a bu kadar para harcadı, bir şeyler yaptı. Ben şimdi Hüseyin'in karşısına çıkıp aday mı olacağım. Serdal Adalı da bir gün bu kulübe başkan olmalı. Onun da sevenleri var."

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