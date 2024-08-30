Filenin sultanları, denizlerin de sultanları
Filenin Sultanları, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sonrasında çıktıkları tatilde denizlerin de sultanları olduğunu gözler önüne serdi
Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
Filenin Sultanları, dördüncü olsa da ülkemize bir büyük gurur daha yaşattı.
Filenin Sultanları, Fransa'dan döndükten sonra dinlenmek için tatile çıktı.
DERYA CEBECİOĞLU
Smaçör
DERYA CEBECİOĞLU
23 Yaşında
Kulübü... VakıfBank
ZEHRA GÜNEŞ
Orta Oyuncu
ZEHRA GÜNEŞ
25 Yaşında
Kulübü... VakıfBank
İLKİN AYDIN
Smaçör
İLKİN AYDIN
24 Yaşında
Kulübü... Galatasaray
HANDE BALADIN
Smaçör
HANDE BALADIN
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Kulübü... Eczacıbaşı