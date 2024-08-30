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        Haberler Magazin Filenin sultanları, denizlerin de sultanları - Magazin haberleri

        Filenin sultanları, denizlerin de sultanları

        Filenin Sultanları, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sonrasında çıktıkları tatilde denizlerin de sultanları olduğunu gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 09:05 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:31
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        Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
        Filenin Sultanları, dördüncü olsa da ülkemize bir büyük gurur daha yaşattı.
        Filenin Sultanları, Fransa'dan döndükten sonra dinlenmek için tatile çıktı.

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        DERYA CEBECİOĞLU
        Smaçör

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        DERYA CEBECİOĞLU
        23 Yaşında
        Kulübü... VakıfBank

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        ZEHRA GÜNEŞ
        Orta Oyuncu

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        ZEHRA GÜNEŞ
        25 Yaşında
        Kulübü...         VakıfBank

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        İLKİN AYDIN
        Smaçör

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        İLKİN AYDIN
        24 Yaşında
        Kulübü... Galatasaray

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        HANDE BALADIN
        Smaçör

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        HANDE BALADIN
        26 Yaşında
        Kulübü... Eczacıbaşı

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        ASLI KALAÇ
        Orta Oyuncu
        28 Yaşında
        Kulübü... Fenerbahçe

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        CANSU ÖZBAY
        Pasör

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        CANSU ÖZBAY
        27 Yaşında
        Kulübü... VakıfBank

        #Filenin sultanları, denizlerin de sultanları
        #Filenin Sultanları
        #Zehra Güneş
        #İlkin Aydın
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