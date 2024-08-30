Filenin sultanları, denizlerin de sultanları

Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Filenin Sultanları, dördüncü olsa da ülkemize bir büyük gurur daha yaşattı.

Filenin Sultanları, Fransa'dan döndükten sonra dinlenmek için tatile çıktı.