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Haberler Voleybol Filenin Sultanları, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası dördüncü maçında Hırvatistan'a set vermedi - Voleybol Haberleri
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Filenin Sultanları, Hırvatistan'a set vermedi

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu galibiyetle bir üst tura yükselmeyi garantiledi

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası dördüncü maçında Hırvatistan'a set vermedi - Voleybol Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada milliler, setleri 25-14, 25-12, 25-12 kazandı.

Milli takımda, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 12'şer sayıyla oynadı.

A Milli Takım, grubundaki 5. maçında 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak.

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Cambre Wim (Belçika)

Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Ayçin Akyol, Meliha Ismailoğlu, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Hırvatistan: Fabris Samanta, Grbavica Mika, Milos Laura, Strunjak Ema, Butigan Bozana, Peric Klara (Samadan Martina, Mlinar Lucija, Karatovic Dijana)

Setler: 25-14, 25-12, 25-12

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