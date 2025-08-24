A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu’nda mücadele ediyor. Gruptaki ilk maçına İspanya karşısında çıkan Filenin Sultanları, sahadan 3-0’lık skorla ayrıldı. Türkiye, ikinci maçında ise Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, son 16 turuna kalmak için varını yoğunu ortaya koyacak. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları-Bulgaristan maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında detaylar.