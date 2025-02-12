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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Filip Kostic: İlk dakikadan itibaren hazır olmalıyız! - Futbol Haberleri

        Filip Kostic: İlk dakikadan itibaren hazır olmalıyız!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de Sırp futbolcu Filip Kostic, Anderlecht'le zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:07
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        "İlk dakikadan itibaren hazır olmalıyız!"
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        Lig aşamasını 10. sırada tamamlayan iyi bir rakibe karşı oynayacaklarını vurgulayan Kostic, "Yarınki maçta ilk dakikadan itibaren hazır olmamız gerekiyor. Her topu kazanma düşüncesiyle, pozitif düşünceyle sahada olacağız. Yarın alacağımız sonuç çok önemli çünkü haftaya yine aynı rakibe karşı önemli bir maça daha çıkacağız." ifadelerini kullandı.

        Sezon başında takıma geç katıldığı için UEFA listesinde isminin yer almadığını da hatırlatan Kostic, lig aşamasında her maçı tribünde izlemenin kendisi için çok zor olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Lig aşamasındaki maçların hepsinde oynamış olmayı dilerdim. Takıma yardım edebileceğimi düşünüyordum. Tabii takım da bana yardım ediyor. Sürekli oynamak benim için önemli. Şimdi ilk Avrupa maçımı oynayacak olmamdan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımız bize ekstra enerji veriyor. Birlik olmamız gerekiyor, yarın taraftarımızla birlikte çok şey başarabiliriz."

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        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürle ilgili konuşan Kostic, "Bizler şu anda finali düşünemeyiz çünkü final aşamasından uzaktayız. Adım adım bakmamız gerekiyor. Pozitif bir takımız, iyi oyuncularımız var. Büyük bir şansımızın olduğunu düşünüyorum çünkü bu kulüp her şeyi kazanmayı hak eden bir yapıya sahip." açıklamasını yaptı.

        Takım olarak kendi aralarında her şeyi konuştuklarını da sözlerine ekleyen Kostic, şunları söyledi:

        "Takım arkadaşlarımın ne istediğini çok iyi biliyorum. Çok fazla hava topuna çıkma imkanı yakalıyorlar. Benim de yapmam gereken şey iyi orta yapmak. Bazen isabetsiz orta yapıyorum ama ben de kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Önümüzdeki maçlarda bunu daha iyi göreceğiz."

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