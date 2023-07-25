Filipinler, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini aldı
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ilk kez katılan Filipinler, A Grubu ikinci maçında Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup ederek tarihindeki ilk galibiyetini aldı
Filipinler, FIFA Kadınlar Dünya Kupası A Gurubu 2'nci maçında Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup ederek, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.
FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Yeni Zelanda ile Filipinler karşı karşıya geldi. Wellington Regional Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Filipinler 1-0 galip ayrıldı. Filipinler'e galibiyeti getiren golü 24'üncü dakikada Sarina Bolden kaydetti.
A Grubu'nun son maçlarında 30 Temmuz Pazar günü TSİ 10.00'da Yeni Zelanda - İsviçre, Filipinler - Norveç karşılaşmaları oynanacak.