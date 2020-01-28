AA

Filistin yönetimi, Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerine, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde barış planının bugün kamuoyuna duyurulması için düzenlemesi beklenen törene katılmama çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağı duyurulan "Yüzyılın Anlaşması sözde barış planı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rudeyne, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "Bugün ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının açıklanacağı merasime davet edilen Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerini, Filistin halkının haklarını gasbetme ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına engel olma amacı taşıyan bu merasime katılmamaya çağırıyoruz." dedi.

Rudeyne, kendilerine davet gönderilen bazı Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerinin buna olumsuz yanıt verdiğini öğrendiklerini de kaydetti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLILIK VURGUSU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, dünyanın hiçbir yerinden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirterek, iki devletli çözüme bağlılıklarını yineledi.

"Uluslararası kararlar doğrultusunda barışın tesis edilmesine ve bu bağlamda müzakereler yapılmasına hazır olduklarını" belirten Abbas, aleni bir şekilde İsrail'in tarafgirliğini yapan ABD'nin tek başına siyasi çözümde rol oynamasını kabul etmeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" şeklinde adlandırdığı sözde barış planını bugün açıklayacağını belirterek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.





