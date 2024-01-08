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        Haberler Dünya Ortadoğu Filistin Devlet Başkanı Abbas ateşkesi görüşmesi için Kahire'de

        Filistin Devlet Başkanı Abbas ateşkesi görüşmesi için Kahire'de

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını ve ateşkesi görüşmek üzere Kahire'ye gittiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 00:02 Güncelleme: 08.01.2024 - 00:02
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        Filistin ve Mısır'dan ateşkes görüşmesi
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        Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Abbas'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak Kahire'ye ziyarette bulunduğu ifade edildi.

        Abbas-Sisi görüşmesinde, "İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım savaşının acil ve kalıcı bir şekilde durdurulması için yürütülen çalışmaların" ele alınması bekleniyor.

        Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insani felaketle başa çıkmanın yolları, Filistin halkını tehcir etme girişimlerinin önlenmesi ve İsrail güçleri ile radikal Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarının durdurulması için Mısır ve Arap ülkelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde sarf edilen çabaların ele alınacağı kaydedildi.

        Abbas ile Sisi görüşmesinin zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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