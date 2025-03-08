Filistin için Big Ben'e tırmandı

İngiltere'de bir protestocunun, parlamentonun "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açması nedeniyle Londra'nın merkezinde hareketli anlar yaşanıyor.

Sosyal medya platformu Instagram'da "Free_all.of.us" adını kullanan protestocu, sabah saatlerinde parlamentonun demir parmaklıklarından atlayarak kuleye tırmanmaya başladı.

Kısa süre içinde polisin fark ettiği protestocu, tırmanışını sürdürürken bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Polis, Westminster Köprüsü'ne bağlanan kulenin önündeki caddeyi de trafiğe kapattı.

Filistin bayağı açarak sloganlar atan kişi, Instagram hesabında paylaştığı görüntülerde, "Demokrasi öldü, hapsedildi. Barışçıl protestolar, sivil itaatsizlik, iklim aktivistleri 45 yıl hapis cezaları alıyor. Filistin eylemcileri, terör devleti İsrail'e silah satmayı durdurmak gibi hükümetin yapması gereken şeyi yaptığı için hapse atılıyor." ifadelerini kullandı.

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BBC binası önünde yapılması planlanan eylemin polis tarafından engellendiğini hatırlatan eylemci, "Polis tarafından şiddet görüyoruz. Bu yüzden sözde demokrasinin merkezinde bu eylemi yapıyorum." dedi.

İtfaiyenin kendisini indirmek için girişimde bulunmamasını isteyen eylemci, sık sık "Özgür Filistin" sloganları attı. Parlamento önündeki toplanan bazı vatandaşlar ise sloganlarla eylemciye destek verdi.

Eylemcinin paylaştığı görüntülerde, 165 yıllık kuleye çıplak ayakla ve aletsiz tırmandığı ancak ayaklarında oluşan kesikler nedeniyle bastığı yerlerde kan izleri olduğu yer aldı.

Öte yandan itfaiye merdivenine çıkan üç kişilik bir grubun, eylemciyle müzakere etmeye çalıştığı görüldü. Eylemci, "Polisle konuşacak hiçbir şeyim yok." yanıtını verirken, yaklaşmamalarını söyledi.

Londra Metropolitan Polisi, saat 07.24'te (TSİ 10.24) gelen bir ihbar üzerine olay yerine intikal ettiklerini ve Londra İtfaiyesi ile Londra Ambulans Servisinin durumu değerlendirdiği açıklamasını yaptı.

İngiltere Parlamentosundan yapılan açıklamada ise "Parlamento güvenliğini aşırı derecede ciddiye alıyoruz ancak bu olay özelinde alınan önlemler konusunda yorum yapmayacağız." ifadesi yer aldı.

Eylemcinin Big Ben'deki protestosu, yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) itibarıyla devam ediyor.