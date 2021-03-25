Filistinliler, 15 yıl aradan sonra yapılacak seçimlerin sonuca ulaştırılması konusunda iyimser görünüyor

AA

Yüksek Seçim Kurulunun, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşının gölgesinde 20 Mart'ta adaylık başvurularının başladığını açıklamasıyla seçim sürecinin çerçevesi daha da netleşti.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde AA muhabirine açıklamalar yapan Filistinliler, 2006'dan bu yana ilk kez yapılması planlanan seçimlerin, Filistin siyaset sahnesinde toplumu doğru şekilde yansıtacak gerçek bir değişime yol açabileceği ve oy verme sürecinin gerektiği gibi tamamlanması konusunda umutlu olduklarını ifade ediyor.

Bazı Filistinliler ise bu seçimlerin, Filistinli gruplar arasında yaşanan bölünmüşlüğü sonlandıracağı fikrine çekimser yaklaşıyor.

- Seçimlere katılım

Filistinliler, seçimlere katılımın yüksek olmasını ve sandıktan değişimi gerçekleştirebilecek genç bir yönetimin çıkmasını bekliyor.

Özel sektörde çalışan Hüseyin Şucaiyye, seçim sürecinin kolaylıkla ve doğru şekilde ilerlediğini ifade ederek, "Her vatandaşın, gerçek bir değişim için seçimlere katılma hakkı var." dedi.

Seçim sürecinin tamamlanması konusunda iyimser olduğunu kaydeden Şucaiyye, boş kağıtla bile olsa seçimlere katılacağını vurguladı.

Filistinli Hafız Ebu Sabra ise, "Birkaç gün önce adaylık kayıtları başladı; bazı listeler ve bağımsız adaylar kayıtlarını yaptırdı. Seçimlerin bu aşamadan sonra döneceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar kayıt yaptıranların beklenenden daha az olduğunu söyleyen Ebu Sabra, gençlerin aday listelerinde daha fazla yer almasını istediklerini dile getirdi.

Ebu Sabra, mutlaka sandığa gideceğini, tercihini ise isimler ve listelerin belirlenmesinden sonra en iyi olduğunu düşündüğünden yana kullanacağını aktardı.

Filistinli seçmen, bu seferki genel seçimlerde isimlere değil listelere oy verecek.

- Değişim umudu

Cevad Kindah da "Seçimlerden, halkın mücadelesini güçlendirecek, yeni, genç ve dinamik bir yönetim ile Filistinlilerin tamamını temsil edecek bir meclis oluşmasını umuyorum." diye konuştu.

Kindah, Filistinlilerin değişimi gerçekleştirebileceğini göstermek için sandığa gideceğini belirtti.

Abdulkerim Rummane de seçimlerin değişim ve doğru ismi doğru göreve getirebilmek adına bir fırsat olduğunu söyledi.

Rummane, vatana ve vatandaşlara hizmeti hedefleyen bir listenin oluşturulmaması durumunda ise oy kullanmayacağını kaydetti.

- "Seçimler, siyasi anlaşmazlık için bir çıkış yolu değil"

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Abdurrahman Davud ise seçimleri, Filistin'deki siyasi ayrılığın bitmesi konusunda bir çıkış noktası olarak görmediğini belirtti.

Siyasi ayrılığın seçimlerden önce son bulması gerektiğini kaydeden Davud, sandığa gidip oy kullanacağını, halihazırda ise listelerin oluşturulmasını beklediğini aktardı.

Muhammed Musa da bu aşamaya gelmiş olmalarının ve aday olma önünde herhangi bir engel bulunmamasının, "seçimlerin başarılı olması konusunda vatandaşları ümitlendirdiğini" söyledi.

Fetih ve Hamas hareketleri arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadan bu aşamanın tamamlanmasını ve sandığa gidebilmeyi istediklerini kaydeden Musa, seçimlere katılmayı planlayan listelerin, ulusal kriterlere göre belirlenmesini ve tüm Filistinlileri temsil etmesini umduklarını dile getirdi.

- "Ulusal çıkarları her şeyin üzerinde tutun"

Muhammed İsmail de adaylık kapısının açık olmasının, gerçek manada bir seçimin yapılacağına ilişkin umudunu artırdığını ifade etti.

"Partiler ve gruplardan, seçim sürecini güvence altına almalarını, tüm engelleri kaldırmalarını ve ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmalarını istiyoruz." diyen İsmail, seçimlerin, siyasi ayrılığı gerçek anlamda bitirmesini, başta Gazze'dekiler olmak üzere Filistinlilerin yaşadığı krizleri sonlandırmasını istediklerini belirtti.

İsam Muhaymer ise "Seçimlerin başarılı olması, siyasi ayrılığı gerçek anlamda bitirmeyecek. Çünkü partilerin sunmaya hazırlandığı listeler, iç ayrılık ve bölünmelerin boyutu hakkında fikir veriyor." dedi.

Filistin davasını tasfiye çabalarından kurtaracak ve mevcut durumu ciddi anlamda değiştirebilecek, bağımsız ulusal bir listeden yana oy kullanacağını aktaran Muhaymer, diğer taraftan Fetih ve Hamas hareketlerinin anlaşmazlık yaşaması ve seçimlerin başarısız olması ihtimalinden de endişe duyduğunu dile getirdi.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 14 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi.

- Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak'ta, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.